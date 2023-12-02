Два аккумулятора загорелись во время зарядки в ТЦ "Вива" в Северном Бутове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Две аккумуляторные батареи загорелись во время зарядки в торговом центре "Вива", сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло на улице Поляны, доме 8. Батареи потушили до приезда пожарных. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек.

Вечером 30 ноября огонь вспыхнул на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что никто не пострадал.

Утром 1 декабря пожар был ликвидирован. В связи с инцидентом началась проверка. Правоохранители проверят соблюдение требований пожарной безопасности, а также дадут оценку действиям уполномоченных органов.

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