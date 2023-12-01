Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории вещевого рынка "Темерник" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

"В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на вещевом рынке", – говорится в сообщении ведомства.

О возгорании на вещевом рынке в Ростове-на-Дону стало известно вечером 30 ноября. Как сообщили в МЧС, в результате случившегося никто не пострадал.

В региональной прокуратуре заявили, что в связи с пожаром началась проверка. Правоохранители проверят соблюдение требований пожарной безопасности, а также дадут оценку действиям уполномоченных органов.