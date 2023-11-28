Склад с игрушками загорелся в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двухэтажный кирпичный склад, где хранятся игрушки, загорелся в деревне Сосенки в ТиНАО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Прибыв на место вызова, пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к работам по тушению", – уточнили в ведомстве, добавив, что площадь возгорания оценивается в 100 квадратных метров.

В МЧС также заявили, что пока информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

В 18:29 по московскому времени в пресс-службе ведомства сообщили, что возгорание уже локализовали. В 18:50 МЧС опубликовали в своем телеграм-канале сообщение о полной ликвидации пожара. Они уточнили, что на месте работали 22 спасателя и восемь единиц техники.

Ранее в многоквартирном жилом доме в ТиНАО в микрорайоне Родники загорелась квартира на 11-м этаже. До приезда спасателей жильцы сумели самостоятельно эвакуироваться из здания. Спустя 30 минут после распространения огня возгорание удалось локализовать, а после полностью потушить. В столичной прокуратуре сообщили, что проконтролируют установление обстоятельств пожара.



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