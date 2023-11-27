Пожар произошел в квартире дома в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар произошел в квартире жилого дома, расположенного в ТиНАО. Огонь удалось локализовать, сообщили Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 17:20 27 ноября. Возгорание началось в микрорайоне Родники поселка Знамя Октября в поселении Рязановском, дом 7.

Пресс-служба отметила, что до приезда пожарных жильцы сами эвакуировались из здания. Пожар локализовали в 17:53 на 11-м этаже 14-этажного дома.

Как сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры, под окнами дома, где случился пожар, были найдены тела мужчины и женщины. Предварительно установлено, что мужчина и женщина снимали квартиру в этом доме. Надзорное ведомство контролирует расследование ЧП.

"Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту, на контроле в прокуратуре", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар в столичном ресторане на Новом Арбате ликвидировали. Отмечается, что по прибытии пожарных происходило загорание в вытяжке 22-этажного административного здания, в ресторане. Информации о пострадавших не поступало, подчеркнули в ведомстве.

Возгорание электропроводки произошло на Мосфильмовской улице