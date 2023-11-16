Две женщины погибли в результате пожара на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Две женщины погибли из-за пожара в квартире на 9-м этаже жилого дома в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Точная причина пожара в доме на Стрелецкой улице станет известна после пожарно-технической экспертизы. В настоящее время ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре, уточнили в надзорном ведомстве.



По факту гибели двух человек в Останкинском следственном отделе СУ по СВАО ГСУ СК РФ по Москве начали доследственную проверку, сообщили в столичном СК.

По предварительным данным, после ликвидации пожара в квартире многоэтажного дома обнаружили тело женщины. Еще одну погибшую с признаками отравления угарным газом нашли на лестничной клетке.

"В настоящее время следователи столичного СК приступили к осмотру места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего", – уточнили следователи.

Ранее сообщалось о том, что пожарные спасли 6 человек из загоревшегося дома. Тогда в МЧС сообщали про одного погибшего. Пожарным уже удалось локализовать огонь на площади 50 квадратных метров.

Спустя некоторое время сотрудники МЧС сообщили, что в 20:35 открытое горение было полностью ликвидировано. Позже представители министерства сообщили о полной ликвидации пожара.

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