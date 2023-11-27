27 ноября, 18:57Происшествия
Пожар в многоквартирном жилом доме в ТиНАО потушили
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Возгорание в многоквартирном жилом доме в поселении Рязановском в ТиНАО потушили. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС РФ.
"Специалисты МЧС России потушили пожар на площади 15 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Пожар произошел в жилом доме микрорайона Родники в поселке Знамя Октября. Там загорелась квартира на 11-м этаже. До приезда спасателей жильцы сумели самостоятельно эвакуироваться из здания. Спустя 30 минут после распространения огня возгорание удалось локализовать.
В столичной прокуратуре сообщили, что под окнами дома были обнаружены тела двух погибших. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств пожара.
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