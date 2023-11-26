26 ноября, 09:29Происшествия
В Москве перекрыли движение в районе Мосфильмовской улицы из-за возгорания
Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
Движение перекрыли в районе дома 43/40 на Мосфильмовской улице в столице из-за возгорания электропроводки. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На территории происшествия работают оперативные службы столицы.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты – движение в районе возгорания полностью перекрыто", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что автомобиль воспламенился на Северо-Восточной хорде на востоке Москвы. Возгорание случилось в районе Окружного проезда, 32. На месте работали оперативные службы города.
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