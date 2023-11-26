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26 ноября, 09:29

Происшествия

В Москве перекрыли движение в районе Мосфильмовской улицы из-за возгорания

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Движение перекрыли в районе дома 43/40 на Мосфильмовской улице в столице из-за возгорания электропроводки. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На территории происшествия работают оперативные службы столицы.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты – движение в районе возгорания полностью перекрыто", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что автомобиль воспламенился на Северо-Восточной хорде на востоке Москвы. Возгорание случилось в районе Окружного проезда, 32. На месте работали оперативные службы города.

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