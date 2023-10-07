Три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой в Приморье

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья prim_police"

Три человека погибли и один получил травмы в результате ДТП с участием грузовика и легковой машины на трассе в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло на 650-м километре автодороги А-370 Уссури Хабаровск–Владивосток в Михайловском районе в темное время суток.

"Установлено, что 56-летний водитель автомобиля Isuzu Forward с 16 летним стажем управления двигался со стороны города Хабаровск в направлении Владивостока. При выполнении обгона, не убедившись в безопасности маневра, мужчина выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Auris", – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате столкновения легковой автомобиль загорелся. Три человека погибли на месте ДТП: 42-летняя водитель и двое пассажиров Toyota Auris – женщина 36 лет и 11-летний ребенок.

Водитель грузовика был госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота. Сообщается, что в этом году его уже 4 раза привлекали за нарушение ПДД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что водитель погиб при ДТП на внешней стороне 97-го километра МКАД в районе Метрогородок. В ведомстве добавили, что грузовик совершил наезд на стоящий во второй полосе автомобиль Mitsubishi.

До этого в Минусинском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП. На 31-м километре автодороги "Саяны" столкнулись две легковые машины и минивэн. В результате погибли три человека.

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