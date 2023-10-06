Водитель погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Водитель погиб при ДТП на внешней стороне 97-го километра МКАД в районе Метрогородок, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла в 08:12. Водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоящий во второй полосе автомобиль Mitsubishi. В результате водитель легковушки погиб на месте.

Как уточнили в телеграм-канале Дептранса, движение в районе аварии затруднено, открыты только две из пяти полос.

"Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ", – говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Ранее стало известно о ДТП, которое произошло в Гагаринском тоннеле в Москве. Там легковая машина влетела в стоящий автомобиль и сбила двух пешеходов. Движение на территории происшествия не было затруднено.

Автомобиль сбил пешехода на востоке Москвы