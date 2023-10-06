Два грузовика столкнулись в районе улицы Маршала Катукова на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два грузовых автомобиля столкнулись на 66-м километре МКАД в районе пересечения с улицей Маршала Катукова. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внутренней стороне 66-го километра МКАД (в районе пересечения с улицей Маршала Катукова) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются. В ведомстве сообщили, что движение осуществляется по двум полосам из пяти, и призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее в столице произошло ДТП на улице Лазо. 20-летний водитель каршеринга не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в столб, затем в дерево и забор.

В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее здоровью причинен тяжкий вред. Она госпитализирована.

До этого возле станции метро "Электрозаводская" произошла авария, в результате которой автомобиль такси перевернулся на крышу.

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