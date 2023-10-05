Несовершеннолетняя пострадала в ДТП с участием каршеринга

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

15-летняя пассажирка пострадала в результате столкновения автомобиля Volkswagen со столбом, деревом и забором в Перове, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Авария произошла на улице Лазо. 20-летний водитель каршеринга не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в столб, затем в дерево и забор.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Ее здоровью причинен тяжкий вред. Водитель рассказал, что утратил управление, поскольку выполнял на дороге резкие маневры и его машину занесло.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что возле станции метро "Электрозаводская" произошла авария, в результате которой автомобиль такси перевернулся на крышу. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.