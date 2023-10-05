Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом

Фото: depositphotos/svedoliver

Грузовик и легковая машина столкнулись под Волгоградом, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

5 октября около 16:00 на трассе в Городищенском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Предварительно, четыре человека погибли, еще двое получили травмы.

По указанию начальника ГУ МВД РФ по Волгоградской области, генерал-майора полиции Вельможко, на место аварии выехали руководство главка, областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа главка и эксперты-автотехники. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в столице произошло ДТП на улице Лазо. 20-летний водитель каршеринга не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в столб, затем в дерево и забор.

В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее здоровью причинен тяжкий вред. Она госпитализирована.

Автомобиль сбил пешехода на востоке Москвы