Три человека погибли в ДТП на юге Красноярского края

Фото: телеграм-канал "ЧП Красноярск"

Три женщины погибли в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Минусинском районе на юге Красноярского края. Главное управление МВД РФ по краю рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

В настоящее время на месте случившегося работают правоохранители.

"Предварительно, сегодня в 14:20 на 31-м километре автодороги "Саяны" произошло столкновение трех автомобилей Volkswagen Passat, Nissan Vanette и Nissan Sunny", – сообщается в публикации.

От полученных в результате ДТП травм скончались женщина-водитель 1988 года рождения и две пассажирки 1988 и 1981 годов рождения, которые ехали в Nissan Sunny.

В полиции уточнили, что автомобиль марки Nissan Vanette при попытке пойти на обгон столкнулся с Volkswagen Passat, который затем врезался в Nissan Sunny.

Ранее ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в Свердловской области. В результате аварии пострадали 22 человека, из которых 15 – дети. Уточнялось, что ДТП случилось в районе 291-го километра автодороги Пермь – Екатеринбург.

В Госавтоинспекции рассказали, что автобус перевозил школьников. По информации ведомства, водитель автомобиля Opel при совершении маневра не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes, в результате чего и произошло столкновение.



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