Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека скончались от травм, полученных в результате ДТП в Нижегородской области, которое произошло вечером 24 сентября. О происшествии рассказали в Главном управлении МВД по региону.

Авария случилась в районе 73 километра автодороги "Нижний Новгород – Саратов". Правоохранители уточнили, что машина марки Lada Kalina выехала на встречку, в результате чего транспортное средство столкнулось с "Газелью".

"В автомобиле марки Lada Kalina до приезда скорой медицинской помощи скончались три человека", – передает "Интерфакс" сообщение ведомства.

Еще три человека пострадали, добавили в ГУ МВД по региону.

Ранее ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в Свердловской области. В результате аварии пострадали 22 человека, из которых 15 – дети. Уточнялось, что ДТП случилось в районе 291 километра автодороги "Пермь – Екатеринбург".

В Госавтоинспекции рассказали, что автобус перевозил школьников. По информации ведомства, водитель автомобиля Opel при совершении маневра не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes, в результате чего и произошло столкновение.



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