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22 сентября, 11:36

Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае

Фото: телгерам-канал "Катунь 24 – новости Барнаула и Алтайского края"

Семь человек пострадали в аварии с участием автобуса в городе Бийске Алтайского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Пострадали семь пассажиров, детей среди них нет. Предварительно, все живы", – сказал представитель ведомства.

Он добавил, что на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе прокурор.

На публикуемых в Сети снимках с места происшествия видно, что междугородний автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком.

Ранее в Большеуковском районе Омской области в автоаварии погибли мать с тремя детьми. Женщина не справилась с управлением, в результате машина опрокинулась в наполненный водой кювет.

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