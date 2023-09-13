Мать с тремя детьми погибли при ДТП в Омской области

Фото: Управление МВД России по Омской области

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в автоаварии в Большеуковском районе Омской области, сообщается в телеграм-канале МВД по региону.

ДТП произошло накануне около полудня. Полиция установила, что водитель автомобиля "ВАЗ" – женщина 1996 года рождения – двигалась по грунтовой дороге в направлении деревни Поспелово, на расстоянии 4 километров от автодороги Тюкалинск – Большие Уки.

Она не справилась с управлением и съехала с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения наполненный водой кювет. В результате она и трое несовершеннолетних пассажиров погибли. Уточняется, что умерли мальчики 2011 и 2016 годов рождения и девочка 2023 года рождения.

Ранее сообщалось, что грузовик и пассажирская газель столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Динском районе на Кубани, в результате чего 12 человек пострадали. По данным СМИ, травмы получили в том числе трое детей.

"Московский патруль": в центре Москвы автомобиль Ferrari врезался в клумбу