Водитель электровелосипеда пострадал в результате ДТП на Ткацкой улице

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Водитель электровелосипеда оказался в больнице в результате столкновения с автомобилем на Ткацкой улице. О происшествии рассказала прокуратура Москвы.

"23-летний водитель автомобиля Subaru, следуя в сторону улицы Борисовская, совершил столкновение с электровелосипедом под управлением 27-летнего мужчины, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения", – сообщило ведомство в телеграм-канале.

Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Надзорное ведомство намерено проконтролировать установление обстоятельств случившегося.

С начала осени 11 детей-пешеходов пострадали в Москве по вине взрослых электросамокатчиков.

В столичной Госавтоинспекции напомнили тем, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдать ПДД. Строгое следование установленным правилам помогает избежать аварийных ситуаций, подчеркнули в ведомстве.



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