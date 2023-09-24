24 сентября, 22:45Происшествия
Водитель электровелосипеда пострадал в результате ДТП на Ткацкой улице
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Водитель электровелосипеда оказался в больнице в результате столкновения с автомобилем на Ткацкой улице. О происшествии рассказала прокуратура Москвы.
"23-летний водитель автомобиля Subaru, следуя в сторону улицы Борисовская, совершил столкновение с электровелосипедом под управлением 27-летнего мужчины, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения", – сообщило ведомство в телеграм-канале.
Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
Надзорное ведомство намерено проконтролировать установление обстоятельств случившегося.
С начала осени 11 детей-пешеходов пострадали в Москве по вине взрослых электросамокатчиков.
В столичной Госавтоинспекции напомнили тем, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдать ПДД. Строгое следование установленным правилам помогает избежать аварийных ситуаций, подчеркнули в ведомстве.
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