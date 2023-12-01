Пожарные локализовали возгорание на рынке в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону локализован на площади 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Ростовской области.

В ведомстве добавили, что на месте пожара выставлено оцепление. Сотрудники Росгвардии обеспечивают работу спасателей и безопасность граждан.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ГУ МЧС РФ по региону Владимира Завера, пострадавших в результате возгорания нет, сил и средств для тушения огня достаточно.

О пожаре на вещевом рынке в Ростове-на-Дону стало известно вечером 30 ноября. На рынке загорелись вещевые павильоны, которые расположены на улице Миронова, доме 12/5. Пожару присвоен третий ранг.

В региональной прокуратуре заявили, что в связи с пожаром началась проверка. Правоохранители проверят соблюдение требований пожарной безопасности, а также дадут оценку действиям уполномоченных органов.

Возгорание электропроводки произошло на Мосфильмовской улице