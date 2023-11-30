Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Вещевой рынок загорелся в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 113 специалистов и 33 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как РИА Новости сообщил представитель ГУ МЧС России по Ростовской области, вещевые павильоны загорелись на рынке, расположенным на улице Миронова, доме 12/5, пожару присвоен третий ранг.

Кроме того, в региональной прокуратуре "Интерфаксу" заявили, что в связи с пожаром началась проверка. Правоохранители проверят соблюдение требований пожарной безопасности, а также дадут оценку действиям уполномоченных органов. Если будут выявлены нарушения закона, примут соответствующие меры, указали в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в хостеле в казахстанском городе Алма-Аты погибли, предварительно, 13 человек. Как сообщил городской департамент по чрезвычайным ситуациям, люди могли скончаться из-за отравления угарным газом.

В ведомстве уточнили, что всего в хостеле находились 72 человека, из них 59 удалось самостоятельно выбраться на улицу.

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