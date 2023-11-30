В Казахстане 13 человек погибли в результате пожара в хостеле

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В результате пожара в хостеле в казахстанском городе Алма-Аты погибли, предварительно, 13 человек. Об этом сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло на улице Ади Шарипова, в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, переоборудованного под хостел. Предварительная площадь пожара составляет 30 квадратных метров.

На место оперативно прибыли пожарные. В ходе тушения огня они обнаружили 13 погибших, которые могли скончаться от отравления угарным газом.

В ведомстве уточнили, что всего в хостеле находились 72 человека, из них 59 удалось самостоятельно выбраться на улицу. На месте пожара задействовано 46 человек и 13 единиц техники. Обстоятельства возгорания и подробная информация о количестве погибших устанавливаются.

Ранее шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Краснодарском крае. Специалисты испытательной пожарной лаборатории намерены выяснить, что стало причиной случившегося.

До этого выброс метана случился на руднике в городе Удачный Якутии. В результате произошедшего погибли три человека.

Один человек погиб при пожаре в Чертанове