Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде на востоке Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Уточняется, что возгорание случилось в районе Окружного проезда, 32. Сейчас на месте работают оперативные службы города.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", – подчеркнули в Дептрансе.

Москвичей и гостей столицы просят выбирать альтернативные маршруты движения.

Ранее департамент сообщал о возгорании авто на Волгоградском проспекте, в районе развязки с Новорязанским шоссе.

До этого в подмосковных Химках Mercedes врезался во входную дверь магазина и воспламенился. Водитель в результате аварии не пострадал.

Авто загорелось на улице Алабяна в столице