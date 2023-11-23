23 ноября, 23:07Происшествия
Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде на востоке Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде на востоке Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".
Уточняется, что возгорание случилось в районе Окружного проезда, 32. Сейчас на месте работают оперативные службы города.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", – подчеркнули в Дептрансе.
Москвичей и гостей столицы просят выбирать альтернативные маршруты движения.
Ранее департамент сообщал о возгорании авто на Волгоградском проспекте, в районе развязки с Новорязанским шоссе.
До этого в подмосковных Химках Mercedes врезался во входную дверь магазина и воспламенился. Водитель в результате аварии не пострадал.
Авто загорелось на улице Алабяна в столице
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