09 октября, 10:22Происшествия
Mercedes въехал в дверь магазина и загорелся в подмосковных Химках
телеграм-канале МВД по Подмосковью.
Ранее стало известно, что водитель автомобиля Kia не справился с управлением и столкнулся с мачтой городского освещения в Москве. В результате этого он скончался на месте происшествия. ДТП произошло на улице МЖД Киевская на 5-м километре.
ДТП произошло примерно в 06:15 в поселке Новогорск-клаб.
"По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем марки Mercedes, по неустановленным причинам совершил наезд на входную дверь торгового помещения, после чего машина загорелась", – говорится в сообщении.
Водитель в результате аварии не пострадал, уточнили в МВД. В Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что водитель автомобиля Kia не справился с управлением и столкнулся с мачтой городского освещения в Москве. В результате этого он скончался на месте происшествия. ДТП произошло на улице МЖД Киевская на 5-м километре.
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