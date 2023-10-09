Mercedes въехал в дверь магазина и загорелся в подмосковных Химках

Mercedes врезался во входную дверь магазина и воспламенился в подмосковных Химках, сообщается в телеграм-канале МВД по Подмосковью.

ДТП произошло примерно в 06:15 в поселке Новогорск-клаб.

"По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем марки Mercedes, по неустановленным причинам совершил наезд на входную дверь торгового помещения, после чего машина загорелась", – говорится в сообщении.

Водитель в результате аварии не пострадал, уточнили в МВД. В Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.

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