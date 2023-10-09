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09 октября, 10:22

Происшествия

Mercedes въехал в дверь магазина и загорелся в подмосковных Химках

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Mercedes врезался во входную дверь магазина и воспламенился в подмосковных Химках, сообщается в телеграм-канале МВД по Подмосковью.

ДТП произошло примерно в 06:15 в поселке Новогорск-клаб.

"По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем марки Mercedes, по неустановленным причинам совершил наезд на входную дверь торгового помещения, после чего машина загорелась", – говорится в сообщении.

Водитель в результате аварии не пострадал, уточнили в МВД. В Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"


Ранее стало известно, что водитель автомобиля Kia не справился с управлением и столкнулся с мачтой городского освещения в Москве. В результате этого он скончался на месте происшествия. ДТП произошло на улице МЖД Киевская на 5-м километре.

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