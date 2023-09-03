Несколько машин столкнулись на МКАД в районе развязки с Новоухтомским шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 7-го километра Московской автомобильной кольцевой дороги в районе развязки с Новоухтомским шоссе. На месте ДТП работают оперативные службы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Движение в районе аварии затруднено. Граждан призвали выбирать альтернативные пути объезда.

До этого два легковых автомобиля столкнулись на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицей Авторемонтной. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе шесть детей. По предварительной информации, водитель Toyota, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил вторую иномарку.

Ранее в Нефтекамске автобус наехал на платформу автовокзала в результате чего пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Отмечалось, что автобус направлялся по маршруту Нефтекамск – Николо-Березовка без пассажиров.

Авария с участием машины ДПС произошла в центре Москвы