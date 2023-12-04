00:14Происшествия
Пожар произошел на автозаводе на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В нежилом здании на Открытом шоссе на востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный ГУ МЧС.
В ведомстве добавили, что пожарные уже находятся на месте происшествия, они тушат возгорание. Отмечается, что данное здание принадлежит заводу по производству специализированных автомобилей.
В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с возгоранием на автозаводе было перекрыто движение по Тюменскому проезду.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в центре Москвы погибли четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
До этого две аккумуляторные батареи загорелись во время зарядки в торговом центре "Вива". ЧП произошло на улице Поляны, доме 8. Батареи потушили до приезда пожарных.
Пожар произошел в квартире на улице Библиотечной в Москве
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