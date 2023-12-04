Пожар произошел на автозаводе на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В нежилом здании на Открытом шоссе на востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что пожарные уже находятся на месте происшествия, они тушат возгорание. Отмечается, что данное здание принадлежит заводу по производству специализированных автомобилей.

В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с возгоранием на автозаводе было перекрыто движение по Тюменскому проезду.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в центре Москвы погибли четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого две аккумуляторные батареи загорелись во время зарядки в торговом центре "Вива". ЧП произошло на улице Поляны, доме 8. Батареи потушили до приезда пожарных.



Пожар произошел в квартире на улице Библиотечной в Москве