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03 декабря, 11:13

Происшествия

Пожар в ресторане на территории горнолыжного комплекса в Карачаево-Черкессии ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

Открытое горение в ресторане на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Карачаево-Черкессии ликвидировали. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Так, информация о ликвидации возгорания появилась в ведомстве в 11:05.

Ранее в МЧС сообщили, что ресторан в зоне административно-делового центра "Лунная поляна" в Карачаево-Черкессии загорелся на площади 2 000 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что к тушению пожара было привлечено более 50 человек и 15 единиц техники.

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