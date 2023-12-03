Ресторан на территории горнолыжного комплекса загорелся в Карачаево-Черкессии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Ресторан "Вкус гор", который находится на территории горнолыжного комплекса в зоне административно-делового центра "Лунная поляна" в Карачаево-Черкессии, загорелся. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Информация о возгорании в Зеленчукском районе поступила утром 3 декабря, уточнили в ведомстве.

"По предварительной информации, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", – сказано в сообщении.

Отмечается, что пока сведений о пострадавших не появлялось. К ликвидации пожара привлечено более 50 человек и 15 единиц техники.

Ранее пожар случился на территории авторынка Гараж-500. Площадь возгорания составляла 2,5 тысячи "квадратов".

Ночью появилась информация о том, что открытое горение в Набережных Челнах, где загорелись торговые павильоны, ликвидировано.



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