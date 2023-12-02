Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Торговые павильоны горят в Набережных Челнах на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Огонь вспыхнул на территории авторынка Гараж-500. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка. Подробности ЧП и информация о пострадавших уточняются.

Вечером 30 ноября огонь вспыхнул на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что никто не пострадал.

Утром 1 декабря пожар был ликвидирован. В связи с инцидентом началась проверка. Правоохранители проверят соблюдение требований пожарной безопасности, а также дадут оценку действиям уполномоченных органов.

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