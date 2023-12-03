Открытое горение на авторынке в Набережных Челнах ликвидировано – МЧС России

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в Набережных Челнах, где загорелись торговые павильоны на площади 6,8 тысячи квадратных метров, ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС России.

Как отметили в МЧС, на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. В настоящий момент проводится проливка и разборка конструкций.

До этого площадь возгорания составляла 2,5 тысячи "квадратов". Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка.

Пожар случился на территории авторынка Гараж-500.