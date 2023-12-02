Пожарные спасли шесть человек в горевшем доме на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Пожарные спасли четверых взрослых и двух детей из горевшего многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Огонь вспыхнул на седьмом этаже 17-ти этажного жилого дома на улице Новомарьинской.

Из горевшей квартиры спасли трех человек, в том числе детей. Их передали медикам для проверки. Кроме того, с верхних этажей спали еще троих.

В 19:23 пожар полностью потушили.

Вечером 30 ноября огонь вспыхнул на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что никто не пострадал.

Утром 1 декабря пожар был ликвидирован. В связи с инцидентом началась проверка. Правоохранители проверят соблюдение требований пожарной безопасности, а также дадут оценку действиям уполномоченных органов.

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