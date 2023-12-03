СК возбудил дело по факту гибели детей в результате пожара в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка погибли в результате пожара в центре Москвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Столичная прокуратура сообщает о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на 10 этаже жилого дома на улице Библиотечная. Надзорное ведомство намерено проконтролировать ход расследование данного инцидента.

В прокуратуре уточнили, что медицинская помощь потребовалась мужчине 1975 года рождения.

Причина пожара будет установлена только после проведения пожарно-технической экспертизы.

В аккаунте столичного главка СК РФ сообщается, что после пожара в больницу привезли троих пострадавших.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом", – говорится в публикации.

Ранее женщина и трое детей погибли при пожаре ночью в деревянном бараке в Хабаровском крае. Возгорание в квартире двухэтажного жилого дома случилось в ночь на 3 декабря.

Во время тушения были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни. В ходе реанимационных мероприятий удалось вернуть к жизни мужчину 1990 года рождения, которого затем доставили в Охотскую районную больницу.



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