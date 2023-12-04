Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на автозаводе в Москве

Фото: прокуратура города Москвы

Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств пожара на автозаводе на Открытом шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, в результате возгорания частично обрушилась кровля здания. В данный момент проводятся надзорные мероприятия, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на заводе по производству специализированных автомобилей на Открытом шоссе произошел крупный пожар, площадь которого составляла 2 тысячи квадратных метров. К тушению огня привлекались более 150 специалистов и 50 единиц техники.

Через некоторое время пожарным удалось полностью потушить возгорание. В МЧС отметили, что в результате произошедшего пострадавших нет.

Пожар произошел в квартире на улице Библиотечной в Москве