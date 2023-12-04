Открытое горение на автозаводе в Москве ликвидировано – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе по производству специализированных автомобилей на Открытом шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на автозаводе на Открытом шоссе в Москве вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составляла 2 тысячи квадратных метров. К тушению огня привлекались более 150 специалистов и 50 единиц техники.

В связи с возгоранием на автозаводе было перекрыто движение по Тюменскому проезду, а также по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы.

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