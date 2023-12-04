Пожарные потушили возгорание на автозаводе на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на заводе по производству специализированных автомобилей на Открытом шоссе полностью ликвидирован. Об этом сообщает МЧС РФ в своем официальном телеграм-канале.

"В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар", – говорится в сообщении ведомства.

О пожаре на автозаводе в Москве стало известно вечером 3 декабря. Площадь возгорания достигала 2 тысяч квадратных метров.

В МЧС отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. В связи с возгоранием на автозаводе было перекрыто движение по Тюменскому проезду, а также по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы.



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