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Пожарные локализовали возгорание в производственном здании в Архангельске
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в производственном здании в Архангельске локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
"В Архангельской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар", – говорится в сообщении ведомства.
О пожаре на территории производственного здания в Архангельске стало известно вечером 5 декабря. Как сообщили в МЧС, в результате возгорания, предварительно, пострадавших нет. В тушении огня задействовано 37 специалистов и 10 единиц техники.
Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что водитель такси пострадал в результате возгорания автомобиля в столице. Мужчину доставили в медучреждение с ожогом руки.
Стала известна причина пожара в Москве, из-за которого погибли двое маленьких детей
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