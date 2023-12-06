Пожарные локализовали возгорание в производственном здании в Архангельске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в производственном здании в Архангельске локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

"В Архангельской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар", – говорится в сообщении ведомства.

О пожаре на территории производственного здания в Архангельске стало известно вечером 5 декабря. Как сообщили в МЧС, в результате возгорания, предварительно, пострадавших нет. В тушении огня задействовано 37 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что водитель такси пострадал в результате возгорания автомобиля в столице. Мужчину доставили в медучреждение с ожогом руки.

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