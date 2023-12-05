Крупный пожар произошел в производственном здании в Архангельске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар вспыхнул на территории производственного здания в Архангельске. Площадь возгорания составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия уже находятся огнеборцы, которые ликвидируют пожар.

Всего в тушении огня задействовано 37 специалистов и 10 единиц техники, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в жилом доме в Витебской области. Из здания эвакуировали 11 местных жителей. Пострадавших доставили в больницу.

До этого женщина пострадала в результате взрыва в квартире в Екатеринбурге. По предварительным данным правоохранителей, она нарушила технику противопожарной безопасности.

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