05 декабря, 23:21Происшествия
Крупный пожар произошел в производственном здании в Архангельске
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар вспыхнул на территории производственного здания в Архангельске. Площадь возгорания составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия уже находятся огнеборцы, которые ликвидируют пожар.
Всего в тушении огня задействовано 37 специалистов и 10 единиц техники, добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в жилом доме в Витебской области. Из здания эвакуировали 11 местных жителей. Пострадавших доставили в больницу.
До этого женщина пострадала в результате взрыва в квартире в Екатеринбурге. По предварительным данным правоохранителей, она нарушила технику противопожарной безопасности.
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