"Безопасный город": двое детей погибли в результате пожара в центре Москвы

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей после пожара в квартире в центре Москвы. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала некачественная гирлянда.

На что стоит обратить внимание при выборе товаров к Новому году? И почему спасатели говорят, что лучший подарок к празднику – это огнетушитель и пожарный извещатель? Подробнее – в программе "Безопасный город".