Пожар произошел на северо-востоке Москвы

Пожарные спасли 6 человек из загоревшегося дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, в Северо-Восточном административном округе (СВАО) загорелась квартира на 9-м этаже жилого дома. В результате пожара, как уточнили в ведомстве, погиб один человек.

Пожарным уже удалось локализовать огонь на площади 50 квадратных метров. Спустя некоторое время сотрудники МЧС сообщили, что в 20:35 открытое горение было полностью ликвидировано.

Позже представители министерства сообщили о полной ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что пожар в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая произошел утром 16 ноября.

Прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать 63 человека, а более 50 пострадавшим потребовалась помощь медиков. Однако жертвами возгорания стали 25 человек.