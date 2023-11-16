16 ноября, 20:49 (обновлено 16.11.2023 21:35)Происшествия
Пожар произошел на северо-востоке Москвы
По информации ведомства, в Северо-Восточном административном округе (СВАО) загорелась квартира на 9-м этаже жилого дома. В результате пожара, как уточнили в ведомстве, погиб один человек.
Пожарным уже удалось локализовать огонь на площади 50 квадратных метров. Спустя некоторое время сотрудники МЧС сообщили, что в 20:35 открытое горение было полностью ликвидировано.
Позже представители министерства сообщили о полной ликвидации пожара.
Ранее сообщалось, что пожар в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая произошел утром 16 ноября.
Прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать 63 человека, а более 50 пострадавшим потребовалась помощь медиков. Однако жертвами возгорания стали 25 человек.
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