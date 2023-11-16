Более 10 человек погибли при пожаре на севере Китая

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В Китае 11 человек погибли и 51 был госпитализирован после возгорания в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере страны. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

Огонь охватил четырехэтажное здание в районе Лиши городского округа Люйлян. Пожар начался в четверг, 16 ноября, в 06:50 по местному времени (01:50 по московскому времени).

В настоящее время нет информации о том, сколько всего людей находилось в воспламенившемся здании. Эвакуировать из него удалось 63 человека, 51 из них был доставлен в больницу. Китайские правоохранители начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном жилом доме Томска. В результате него травмы получили шесть человек. Их госпитализировали с отравлением угарным газом. По данным МЧС, на момент прибытия спасателей огонь распространился на тамбур, квартиры на втором этаже и крышу. Пожарным удалось спасти два человека.

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