Пожар в главном здании МГУ в Москве полностью ликвидирован

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На четвертом этаже главного здания Московского государственного университета (МГУ) произошел пожар. Сейчас он полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло на четвертом этаже здания МГУ имени Ломоносова по адресу: Ленинские Горы, дом 1, строение 2.

Сообщается, что в 13:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре. По прибытии пожарных происходило загорание в одном из помещений на четвертом этаже. Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 13:36. Информации о пострадавших не поступало.

Как отметили в экстренных службах, загорелось помещение книгохранилища. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Ранее на Ленинском проспекте в районе дома 99 в Москве загорелся автобус. Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, пассажиров внутри автобуса не было.