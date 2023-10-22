На Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве. Пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

На Ленинском проспекте в районе дома 99 загорелся автобус. Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров.



Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, пассажиров внутри автобуса не было. Движение транспорта по направлению в центр ограничено.

Ранее четыре гаража с автомобилями загорелись на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в Иловайской улице в районе Марьино. По словам очевидцев, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать гаражи, чтобы добраться до огня.