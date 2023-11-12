Шесть человек пострадали от отравления угарным газом при пожаре в Томске

Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме Томска, в результате которого пострадали шесть человек. Их госпитализировали с отравлением угарным газом, сообщается в телеграм-канале главка МЧС РФ по региону.

На момент прибытия пожарных огонь распространился на тамбур, квартиры на втором этаже и крышу.

"В результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, выгорели квартиры на втором этаже, тамбур. Общая площадь пожара составила 165 квадратных метров", – отметило ведомство.

Пожарным удалось спасти два человека. Возгорание локализовали, а позже ликвидировали.

Ранее сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в пятиэтажке в Котельниковском районе Волгоградской области. Жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать. Уточнялось, что загорелись две квартиры на последнем этаже.

По словам очевидцев, перед пожаром в жилом доме произошел взрыв газа. Экстренные службы сообщили, что в результате происшествия один человек погиб. Еще двое пострадали.

Огонь распространился на площади 96 "квадратов". Позже его потушили.

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом