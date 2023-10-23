Пожар в жилом доме в Волгоградской области полностью ликвидировали

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Пожар в пятиэтажном доме в Волгоградской области удалось полностью потушить. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

"В Волгоградской области сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар", – говорится в публикации.

Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в пятиэтажке в 11:08. Жильцов многоквартирного дома в Котельниковском районе Волгоградской области пришлось эвакуировать. Уточнялось, что загорелись две квартиры на последнем этаже.

По словам очевидцев, перед пожаром в жилом доме произошел взрыв газа. Экстренные службы сообщили, что в результате происшествия пострадали двое, а один человек погиб. При этом один из очевидцев заявил о троих пострадавших.

Огонь распространился на площади 96 "квадратов". В борьбе с ним задействовали 47 спасателей и 24 единицы специальной техники.



Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом