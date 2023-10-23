Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Один человек погиб при взрыве газа в жилом жоме в Котельниковском районе Волгоградской области. Пожар распространился на две квартиры на пятом этаже, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Уточняется, что площадь возгорания составила 96 квадратных метров. Огнеборцам удалось локализовать пожар.

"На пожаре пострадали двое. Всего на месте работают 47 специалистов и 24 единицы техники", – отметило ведомство.

До этого жильцов многоквартирного дома в Волгоградской области эвакуировали из-за пожара. Информация о возгорании поступила в 11:08. Глава района Сергей Понкратов подтвердил, что причиной пожара стал взрыв газа.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Захарово вспыхнул пожар в двухэтажном складе со стройматериалами. Изначально площадь возгорания составляла 350 квадратных метров. В результате частично обрушилась кровля склада.

Спасателям удалось локализовать огонь на площади 675 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 32 человека и 9 единиц техники МЧС РФ.

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