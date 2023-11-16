16 ноября, 09:34Происшествия
Число жертв пожара на севере Китая увеличилось до 25 человек – СМИ
Фото: телеграм-канал Readovka
Жертвами крупного пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая стали 25 человек. Об этом сообщает CCTV.
Возгорание произошло в китайской провинции утром 16 ноября. Прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать 63 человека. Более 50 пострадавшим потребовалась помощь медиков.
По информации издания, спасательная операция продолжается. Информация о числе человек, находившихся в момент пожара в здании, остается неизвестной. Причины возгорания устанавливаются.
До этого более 38 человек пострадали при пожаре на северо-востоке Египта. Он произошел в здании правления сил безопасности в египетской провинции Исмаилия. Свыше 10 пострадавшим медицинская помощь потребовалась на месте.
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