Число жертв пожара на севере Китая увеличилось до 25 человек – СМИ

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Жертвами крупного пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая стали 25 человек. Об этом сообщает CCTV.

Возгорание произошло в китайской провинции утром 16 ноября. Прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать 63 человека. Более 50 пострадавшим потребовалась помощь медиков.

По информации издания, спасательная операция продолжается. Информация о числе человек, находившихся в момент пожара в здании, остается неизвестной. Причины возгорания устанавливаются.

До этого более 38 человек пострадали при пожаре на северо-востоке Египта. Он произошел в здании правления сил безопасности в египетской провинции Исмаилия. Свыше 10 пострадавшим медицинская помощь потребовалась на месте.

