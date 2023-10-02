Здание полиции сгорело в египетском городе Исмаилия

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В египетском городе Исмаилия произошел пожар в здании управления безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пожар произошел в 70 километрах от Порт-Саида. По словам очевидцев, мощный пожар вспыхнул сразу на нескольких этажах, в результате чего здание полностью сгорело.

На момент публикации информации о погибших и пострадавших в результате возгорания не поступало. На месте происшествия работают пожарные.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара на дискотеке в ночном клубе в испанском городе Мурсия. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим.

До этого сообщалось, что жертвами пожара на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново стали 33 человека, они скончались от серьезных ожогов.