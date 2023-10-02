Семь человек погибли при обрушении крыши церкви в Мексике

Фото: 123RF/pashapixel

По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства безопасности страны.

Десятерых пострадавших удалось спасти из-под завалов и госпитализировать в больницу. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

По информации местных СМИ, крыша церкви обрушилась во время церемонии крещения. Точное число прихожан и служителей церкви, которые находились внутри здания, неизвестно.

Как сообщили в министерстве безопасности Мексики, обрушение крыши могло произойти из-за неисправности конструкции. Губернатор штата Тамаулипас выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара на дискотеке в ночном клубе в испанском городе Мурсия. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим.

До этого мощный взрыв произошел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали более 100 человек. По мнению властей, взрыв устроил смертник.

Более 50 человек погибли в результате взрывов в двух мечетях Пакистана