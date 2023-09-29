Школьный автобус перевернулся после столкновения с автомобилем в Британии

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Школьный автобус в британском графстве Чешир перевернулся в результате столкновения с автомобилем, несколько человек пострадали. Об этом пишет издание The Guardian.

По данным СМИ, автобус вез десятки учеников из двух школ. В пожарно-спасательной службе уточнили, что на территорию аварии была отправлена воздушная скорая помощь.

Одна пассажирка получила серьезные травмы и была госпитализирована, заявили в службе скорой помощи Северо-Западной Англии. Врачи осуществляют на месте оценку состояния еще почти 50 человек.

Ранее сообщалось, что в центральной части Турции, в провинции Йозгат, произошла авария с пассажирским автобусом. В результате этого 12 человек погибли, еще 19 пострадали. По данным прессы, автобус во время движения слетел в овраг.