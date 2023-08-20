Три подростка пострадали в результате ДТП в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Дагестан"

Три подростка пострадали в результате ДТП в пригороде Махачкалы вечером 19 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Республике Дагестан.

Уточняется, что авария произошла в поселке Сулак: 44-летний водитель за рулем Datsun не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в газовую трубу.

С различными травмами в больницу госпитализировали трех пассажиров авто: две 16-летние девушки и одна 17-летняя.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае школьный автобус съехал с дороги, в результате чего пострадали 16 человек, 15 из них дети.

До этого женщина за рулем автомобиля сбила двух детей в Дзержинске Нижегородской области, в результате аварии один ребенок погиб.