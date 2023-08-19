Пятнадцать детей пострадали в результате ДТП с автобусом в Пермском крае

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае школьный автобус съехал с дороги, в результате чего пострадали 16 человек, 15 из них дети. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управление СК РФ.

В субботу, 19 августа, на трассе Соликамск – Красновишерск водитель школьного автобуса не справился с управлением и съехал с трассы, что привело к случившемуся, отметили в ведомстве.

В связи с произошедшим ДТП было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", следователи проводят осмотр места происшествия.

Ранее в префектуре Кагосима в Японии перевернулся автобус со школьниками, 7 человек были госпитализированы. Отмечалось, что в автобусе ехала команда старшеклассников по футболу. Всего в салоне был 31 человек.

По предварительным данным, водитель автобуса сбился с пути, выехал на узкую дорогу, во время маневрирования транспорт перевернулся.



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