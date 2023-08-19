Сбитый на МСД водитель скончался

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Сбитый на Московском скоростном диаметре (МСД) водитель скончался в результате ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. В столичном Дептрансе сообщили, что движение в районе места ДТП восстановлено.

Авария произошла в ночь на 19 августа на Московском скоростном диаметре, в районе 4-го Лихачевского переулка. Мужчина вышел из автомобиля на дорогу, чтобы проверить переднее колесо. В какой-то момент его сбила проезжающая машина.

Ранее сообщалось о столкновении двух автомобилей на пересечении Новомосковской улицы и улицы Академика Королева в столице, в результате которого пострадали три человека.